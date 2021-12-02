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Пандемия COVID-19

Байден полагается на советы медиков в том, что касается ограничений на поездки в США

Джен Псаки отметила, что Белый дом пока не планирует запрашивать у Конгресса дополнительное финансирование на борьбу с омикрон-штаммом

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден полагается на советы специалистов сферы здравоохранения в том, что касается ограничений на поездки в Соединенные Штаты на фоне распространения омикрон-штамма в мире. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

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Ее спросили, считает ли глава государства, что поспешил со снятием в начале ноября ограничений на поездки из Европы на фоне новостей о штамме нового коронавируса "омикрон". "Я не думаю, что президент в отношении этого вопроса смотрит назад. Разумеется, мы продолжаем полагаться на советы наших экспертов в области здравоохранения и медицины", - отметила Псаки.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Белый дом запрашивать у Конгресса США дополнительное финансирование на борьбу с омикрон-штаммом, она подчеркнула: "В данный момент мы так не считаем". "Тем не менее мы на постоянной основе ведем консультации с Конгрессом, чтобы убедиться, что мы держим дверь открытой для всего, что может понадобиться", - пояснила пресс-секретарь, добавив, что власти пока еще "оценивают, какие варианты могут понадобиться" в деле борьбы с распространением нового штамма COVID-19. Она подчеркнула, что администрация США намерена повысить объемы тестирования населения на ковид.

Теги
СШАБайден, ДжоПсаки, ДженПандемия COVID-19
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