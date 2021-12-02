Штормовое предупреждение объявили в семи районах Магаданской области из-за циклона

ТАСС, 2 декабря. Спасатели в четверг в связи с непогодой объявили экстренное предупреждение в семи из девяти районов Магаданской области, сообщили журналистам в Пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 2 декабря 2021 года. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - рассказали в центре.

В региональный Минтранс направлены рекомендации с просьбой усилить контроль за состоянием дорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в регионе в течение дня будут бушевать метель и штормовой ветер скоростью до 30 м/с. Относительно благоприятная погода будет в Сусуманском и Среднеканском районах.

Сейчас на Колыме началась метель, скорость ветра достигает около 15 м/с. Температура воздуха в Магадане держится на отметке минус 13 градусов.