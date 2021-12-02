Сенат Бразилии утвердил нового судью конституционного суда, выдвинутого президентом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 декабря. /ТАСС/. Федеральный сенат Национального конгресса Бразилии (верхняя палата парламента) в среду утвердил назначение главного государственного адвоката страны Андрэ Мендонсы членом Федерального верховного суда (STF) - высшей судебной инстанции южноамериканской республики. Голосование по кандидатуре, выдвинутой президентом страны Жаиром Болсонару, транслировалось в аккаунте законодательного органа в YouTube.

Его назначение поддержали 47 парламентариев, 32 выступили против. Этому предшествовало восьмичасовое обсуждение кандидатуры профильным комитетом, председатель которого, Дави Алколумбре, на протяжении почти пяти месяцев откладывал рассмотрение вопроса о замещении вакантного места в STF.

Болсонару предложил Мендонсу на должность судьи высшей инстанции в июле текущего года после того, как по достижению предельного возраста на пенсию ушел Марку Аурелиу Меллу. Ранее политик, придерживающийся консервативных политических взглядов, обещал назначить в STF представителя евангелистской церкви. До этого 48-летний Мендонса, юрист и пастор Бразильской пресвитерианской церкви, занимал посты главного государственного адвоката и министра юстиции и общественной безопасности в правительстве Болсонару.

Мендонса станет вторым членом STF, утвержденным по представлению нынешнего главы государства. Годом ранее сенат утвердил членом STF другого ставленника Болсонару, Кассиу Нунеса Маркеса, занявшего место вышедшего на пенсию Селсу ди Меллу.

STF, выполняющий в том числе функции конституционного суда, состоит из 11 судей в ранге министров, которые могут занимать свои посты до достижения ими возраста 75 лет. Большинство членов текущего состава высшей судебной инстанции страны были выдвинуты идеологическими оппонентами нынешнего бразильского лидера, экс-президентами Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Дилмой Руссефф. Следующие два вакантных места в STF появятся в 2023 году, когда на пенсию должны будут выйти Рикарду Левандовский и Роза Уэбер. Действующий президент, текущий мандат которого истекает в конце 2022 года, не скрывает своего желания сформировать в STF консервативное большинство.