Опрос: каждый третий россиянин участвовал в волонтерской деятельности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более трети участников онлайн-опроса Rambler&Co сообщили, что участвовали в волонтерской деятельности. Об этом говорится в исследовании компании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"По результатам исследования, в волонтерской деятельности участвовали более трети опрошенных россиян - 35%. Половина из них (50%) занимается безвозмездной помощью только по определенным поводам или датам, для 16% волонтерство - вторая работа. Остальные следуют личному графику и принимают участие в таких мероприятиях от нескольких раз в неделю до нескольких раз в месяц или год", - говорится в исследовании.

Волонтеры чаще всего помогают нуждающимся в медицинской помощи или особом уходе (19%), а также детям (18%) и пенсионерам (18%). 16% помогают в приютах для животных, 13% - в благотворительных организациях, 6% - на спортивных мероприятиях. В политике и на местах чрезвычайных происшествий заняты по 5% волонтеров.

Желание помогать стало мотивацией 44% респондентов, 24% хотят чувствовать свою пользу для общества, 17% руководствуются личными мотивами, 9% ушли в волонтерство после пережитой собственной тяжелой жизненной ситуации. По 3% приняли решение на примере друзей и родственников, а также других волонтеров.

Среди причин, по которым опрошенные ни разу не были волонтерами, названы отсутствие времени (20%), желания (21%), того и другого сразу (28%). Еще 31% ответивших считают, что оказывают помощь обществу по-другому: 44% перечисляют деньги благотворительным организациям, 21% работают в сфере образования, 14% - в соцзащите, 11% трудятся врачами, 10% занимаются охраной правопорядка.

Опрос проходил на портале Rambler с 25 ноября по 1 декабря среди более 1,5 млн пользователей.