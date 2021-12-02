Гинцбург: концентрация вакцины от ковида для детей от 6 до 11 лет будет в 10 раз меньше

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Концентрация вакцины против нового коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет скорей всего будет в 10 раз меньше, чем исходный препарат для взрослых "Спутник V". Такой препарат может получить название "Спутник 2М", однако это еще рабочая версия, сообщил ТАСС директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В понедельник ученый сказал, что документы на получение разрешения провести клинические исследования данного вакцинного препарата уже были поданы в Минздрав.

"Разведение "Спутника V" может быть или в пять раз, или в десять раз, скорей всего мы остановимся на концентрации меньшей в десять раз, - сказал Гинцбург. - Название еще не придумал, я так думаю, там было "Спутник М", а здесь "Спутник-2М". Я еще должен посоветоваться. Может быть как-то по-другому придумаем".

Он отметил, что в среднем процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований занимает около месяца. "Надеюсь, быстрее нам ответят", - заключил он.

Минздрав 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.