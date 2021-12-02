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Пандемия COVID-19

Президент: Мексика получит собственную вакцину от коронавируса в 2022 году

Ученые приступили к первой фазе клинических исследований Patria в апреле

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Мексика может завершить разработку собственной вакцины от коронавируса под названием Patria в 2022 году. Об этом заявил в среду глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, представляя очередной доклад о деятельности своего правительства.

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"В следующем году, если все пойдет хорошо, мы получим вакцину Patria", - сказал президент. Трансляция его выступления на площади Сокало в Мехико идет на канале правительства на платформе YouTube. В этот раз, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, ставшее уже традиционным мероприятие проходит в присутствии десятков тысяч зрителей.

Мексиканские ученые приступили к первой фазе клинических исследований вакцины Patria в апреле. В ходе прививочной кампании, идущей с конца 2020 года, в стране было использовано 132,63 млн препаратов различных производителей, в том числе из России. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 65 млн человек.

С февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 3,88 млн случаев заражения, 294 246 заболевших ковидом умерли. С понедельника в пяти расположенных на севере штатах действует средний уровень эпидемической угрозы. В остальных 27 регионах ограничения, введенные для предотвращения распространения инфекции, по-прежнему остаются на самом низком уровне.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес МануэльПандемия COVID-19
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