Проезд на 11 дорогах в Приморье ограничили из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Проезд на 11 автодорогах в Приморье ограничен утром в среду из-за циклона, который принес в край сильный снег, сообщил "Примавтодор" в своем Telegram-канале.

"Заблокированных поселений нет. Но из-за обильно выпавшего ночью снега и сильного ветра (переметы и снежные заносы на дорогах до двух метров) проезд ограничен на автодорогах Михайловка - Турий Рог, Улитовка - Пуциловка - Богатырка - Монакино, подъезд к селу Духовское (объезд через села Садовое и Барано-Оренбургское), Уссурийск - Пограничный - Байкал, Уссурийск - Пограничный - Дзержинец, Михайловка - Турий Рог - Николаевка, Михайловка - Турий Рог - Пархоменко, Михайловка - Турий Рог - Рассказово, Кукс - Матвеевка, Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка, Дальнереченск - Рощино - Восток", - говорится в сообщении.

По данным Примгидромета, во время циклона общее количество осадков в крае составило 17-68 мм, это 50-130% месячной нормы. На 14 метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления.

Приморский край в начале недели оказался во власти циклона, который принес в регион снег и сильный ветер, было объявлено штормовое предупреждение, во Владивостоке действует режим повышенной готовности. По данным Примгидромета, во Владивостоке за весь период непогоды выпало 24 мм осадков, что составило 77% от месячной нормы. Ветер в городе усиливался до 34 м/с, это рекорд для приморской столицы за всю историю метеонаблюдений.