Около 100 млрд рублей требуется Приморью на ремонт аварийных мостов

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Приморскому краю нужно около 100 млрд рублей, чтобы привести в нормативное состояние все аварийные мосты, сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"На дорогах регионального и межмуниципального значения Приморского края эксплуатируется 1 613 мостов и путепроводов, основное количество которых построено в 1960-1970 годы и имеют значительный <...> износ несущих конструкций. В аварийном состоянии находится порядка 410 мостов, в неудовлетворительном и предаварийном - 530. На 73 объектах выполнен временный объезд. Общий объем финансирования, необходимого для приведения аварийных мостов в нормативное состояние оценивается [в сумму] более 100 млрд рублей", - сообщили в краевом Минтрансе.

В ноябре транспортные ассоциации края попросили уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье донести до властей края информацию о проблеме с объездными путями для мостовых сооружений.

По данным аппарата бизнес-омбудсмена, аварийное состояние мостов влечет ограничения по нагрузке на них, но перевозчики не всегда имеют возможность изменить массу груза, например портового контейнера. Чтобы транспорт мог работать в пределах его грузоподъемности, необходимы временные объезды. В их отсутствие, отмечала бизнес-омбудсмен Марина Шемилина, перевозчики вынуждены отказаться от транспортировки таких грузов или нарушать существующие нормы.