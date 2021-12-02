Самолеты из Москвы, с Сахалина и Камчатки задерживаются с прибытием во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Самолеты из Москвы, с Сахалина, Камчатки и Хабаровского края задерживаются с прибытием в аэропорт Владивостока, также с задержкой вылетают самолеты в Южно-Сахалинск и Советскую Гавань, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Владивосток. Взлетно-посадочную полосу очистили после снегопада.

"Полоса очищена, все нормально. <...> Некоторые небольшие задержки сохраняются", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что, по данным на утро четверга, с прибытием во Владивосток задерживаются самолеты рейсами HZ 6609 из Южно-Сахалинска, FV 6281 из Москвы, S 76216 из Петропавловска-Камчатского и HИ 451 из Советской Гавани. С вылетом из Владивостока задерживаются рейсы S 76221 в Южно-Сахалинск и НИ 452 в Советскую Гавань.

В начале недели в Приморье отмечались снегопады и сильный ветер, в некоторых районах края выпало более месячной нормы осадков. Во Владивостоке была зафиксирована рекордная скорость ветра - 34 м/с по шкале Бофорта, что считается ураганом.

Приморская транспортная прокуратура в среду сообщила о том, что начала проверку в связи с массовой задержкой авиарейсов в аэропорту Владивостока, где из-за непогоды было задержано прибытие и отправление 18 авиарейсов.

В четверг во Владивостоке около минус шести градусов, скорость ветра - 14 м/с, без осадков. В районах края от минус пяти до минус 11 градусов.