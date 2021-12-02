Президент Южной Кореи признал проблемы с планом перехода к обычной повседневной жизни

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Реализация плана правительства Республики Корея по поэтапному возвращению к обычной повседневной жизни на фоне пандемии сталкивается с проблемами, поскольку в стране подтверждены первые случаи заражения штаммом "омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил в четверг президент страны Мун Чжэ Ин, выступая на мероприятии в Сеуле, передает телеканал KBS .

"Путь к поэтапному возвращению к обычной повседневной жизни не является гладким, и риски, связанные с омикрон-штаммом, растут", - сказал глава государства, указав на увеличение числа заражений коронавирусом в стране. Он добавил, что правительство "не пожалеет усилий", чтобы преодолеть возникшие проблемы.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как новый вариант коронавируса был подтвержден у пяти человек, в том числе вакцинированной супружеской пары, которая прибыла из Нигерии.

Ранее на этой неделе Мун Чжэ Ин заявил, что правительство откладывает второй этап перехода к обычной повседневной жизни и ужесточает противоэпидемические меры.