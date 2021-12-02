Бурение трех скважин на шахте "Листвяжная" выполнено на 90%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бурение трех скважин для ликвидации аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где погиб 51 человек и 99 пострадали, выполнено на 90%. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Продолжается бурение трех скважин с целью подачи в шахту стабилизирующих веществ. Скважины пройдены на 90%. Идет их обсадка. Ведутся подготовительные работы по бурению трех дополнительных скважин", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что спасателям удалось стабилизировать газовую обстановку. "Есть тенденция к улучшению. Все решения о дальнейшем ходе аварийно-спасательных работ принимаются в рамках оперативного штаба на основе отбора проб воздуха", - добавили в ведомстве. Работы ведутся круглосуточно.

Все эти меры принимаются для того, чтобы начать поиск и подъем тел погибших, а также для сохранения шахты.