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ЧП на шахте "Листвяжная"

В Кемерове 3 декабря пройдет траурная церемония в память о погибших на шахте "Листвяжная"

Церемония возложения цветов пройдет в то время, в которое на шахте произошла авария

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к памятнику шахтерам Кузбасса состоится 3 декабря в Кемерове в память о жертвах трагедии на шахте Листвяжная, где в результате крупной аварии погиб 51 человек. Об этом в четверг сообщили ТАСС в администрации Кемерова.

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"3 декабря в 08:21 (04:21 мск) в Кемерове состоится церемония возложения цветов к монументу "Память шахтерам Кузбасса", - сообщили ТАСС в администрации города.

Временем проведения траурной церемонии выбрано время, в которое на шахте произошла авария.

В социальных сетях публикуется информация о проведении аналогичных мероприятий в других районах Кузбасса. На 3 декабря также запланирована онлайн-акция "Светлая память в наших сердцах" в память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и горноспасателях. Кузбассовцы разместят в своих аккаунтах в социальных сетях динамическое изображение монумента "Память шахтерам Кузбасса" с пульсирующем сердцем.

Монумент "Память шахтерам Кузбасса" - это скульптура Эрнста Неизвестного, посвященная погибшим шахтерам. Ее открыли в 2003 году.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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