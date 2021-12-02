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В Биробиджане семь классов закрыли на карантин из-за коронавируса

Ближайшие две недели школьники будут обучаться дистанционно

ТАСС, 2 декабря. Ученики семи классов школ Биробиджана переведены на домашнее обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в четверг на сайте городской администрации.

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"В областном центре семь классов закрыты на карантин по COVID-19. Эта мера направлена на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции среди учащихся городских школ", - говорится в сообщении.

Глава города Александр Головатый разъяснил, что ближайшие две недели школьники будут обучаться дистанционно. "У всех будут взяты тесты на COVID-19. Роспотребнадзор ЕАО подготовил необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории образовательных учреждений", - разъяснил мэр.

Руководство образовательных учреждений провело дезинфекцию помещений, где занимались дети, также проведена обработка столовых и коридоров.

С начала пандемии в ЕАО выявлено 10 558 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 263 человек, умерло 555 пациентов. По состоянию на 29 ноября план вакцинации в регионе выполнен на 78%. Приступили к вакцинации 55 406 человек, закончили вакцинацию 43 786 человек.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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