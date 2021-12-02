Тысячи человек пришли на церемонию зажжения огней на рождественской ели в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке собрала в среду тысячи человек, несмотря на сообщения о выявлении в США первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Для проведения церемонии перекрыты прилегающие к Рокфеллер-центру улицы с 48-й по 51-ю, ограничено движение по Пятой и Шестой авеню. Рождественская ель у Рокфеллер-центра - самая большая в городе - впервые была установлена в 1931 году, с 1933 года регулярно стала проводиться церемония зажжения огней, а с 1951 года эта церемония стала транслироваться по телевидению на всю страну.

Установленному в этом году дереву 85 лет, его высота составляет 24 м. По его ветвям развешаны 50 тыс. лампочек, общая длина гирлянд равна примерно 8 км. На верхушке ели размещена звезда, украшенная кристаллами Swarowski весом более 400 кг.

В прошлом году церемония проводилась, но возможность участия в ней была ограничена. Желающие посетить мероприятие должны были получать QR-коды, находиться на площади перед елью можно было всего несколько минут. В этом году большинство зрителей носят маски, хотя некоторое количество людей пришло без них. Социальная дистанция не соблюдается. Температура воздуха составляет около 7 градусов Цельсия. Каких-то дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса - проверок вакцинации или тестов - нет. У людей настроение при этом хорошее, они веселятся и подпевают звучащим со сцены, где проходит праздничный концерт, рождественским песням.

Нью-Йорк намерен в этом году отметить Рождество и Новый год в полном масштабе. 31 декабря на Таймс-сквер планируется торжественная церемония с десятками тысяч участников, правда, пускать туда предполагается только вакцинированных. Однако эти планы были составлены до появления омикрон-штамма коронавируса, первый случай которого в среду был выявлен в Соединенных Штатах.