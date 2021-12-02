Москвичи смогут получить медотвод от вакцинации по новому алгоритму

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. Возможность его оформления по новому алгоритму стала доступна со 2 декабря.

Согласно информации на сайте департамента здравоохранения, ранее министерство здравоохранения РФ утвердило порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации или факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Так, фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка, которая содержится на портале госуслуг. Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года.

Чтобы отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень и таким образом минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг, в столице в опережающем режиме разрабатывается соответствующий механизм. Заранее формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения.

В департаменте сказали, что дополнительно по инициативе клинического комитета поддержки врачей в оценке необходимости медотвода предусматривается возможность консультации с экспертами - профильными главными внештатными специалистами столичного департамента здравоохранения.