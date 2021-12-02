Снег, гололедица и до двух градусов мороза ожидаются в Москве 2 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и до минус двух градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус два-ноль градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус двух градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус четырех - плюс одного градуса. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус пять градусов.