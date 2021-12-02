В Амурске открыли ледовый комплекс и спортивную школу

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Новый ледовый хоккейный комплекс и отремонтированную детско-юношескую спортивную школу сдали в эксплуатацию Амурске, сообщается на сайте регионального правительства.

"В крае ведется активная работа по продвижению и популяризации идей здорового образа жизни у подрастающего поколения и молодежи. Обновляется и укрепляется материально-техническая база спортивных сооружений, проводятся соревнования различного уровня. Безусловно, останавливаться на достигнутом мы не намерены. В планах продолжить модернизацию спортивной инфраструктуры Хабаровского края, в том числе и совместно с компанией "Полиметалл". Она помогла привлечь инвесторов для реализации данного проекта (хоккейного комплекса - прим. ТАСС)", - приводятся в сообщении слова министра спорта Хабаровского края Дмитрия Чикунова, зачитавшего приветственное послание от главы региона Михаила Дегтярева во время открытия спортобъектов.

На базе спорткомплекса планируется работа секций хоккея с шайбой и фигурного катания. Набор детей будет объявлен в ближайшее время. Высокая пропускная способность, зона проката и продажи спортинвентаря позволят принимать на льду всех желающих.

Помимо нового ледового хоккейного комплекса, открыли и еще один ключевой объект спортивной инфраструктуры Амурского района - городскую детско-юношескую школу, в которой занимается свыше 1,2 тыс. детей и подростков по 12 видам спорта. За счет внебюджетных средств АО "Полиметалл" здание школы было капитально отремонтировано. Несмотря на высокую значимость учреждения и его востребованность среди местных жителей, ремонт ДЮСШ не видела с момента ввода ее в эксплуатацию - более 40 лет. Комплексное обновление коснулось прежде всего плавательного бассейна и спортзала. На эти и другие работы было направлено более 100 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Сегодня спортивная школа Амурска готова вновь принять своих многочисленных воспитанников.

В Амурске, являющимся административным центром Амурского района, проживает около 38,7 тыс. человек.