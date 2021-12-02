Мальчику из Якутии передали корову, о покупке которой он просил президента

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Тринадцатилетний мальчик из Чурапчинского района Якутии получил корову, о покупке которой он просил президента РФ Владимира Путина во время прямой линии. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба регионального Минсельхоза.

"Мальчик, попросивший корову во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, получил желанную корову. Животное поставлено от сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) "Мындагай", - рассказали в министерстве.

Летом во время прямой линии президента 13-летний Алеша из села Арылах Чурапчинского района обратился к главе государства с просьбой помочь купить корову. Звонок в прямой эфир не попал, но был записан. Обращение мальчика перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Мальчика искали по всей республике, так как обратным адресом был указан другой район, в котором его не оказалось. Позднее мальчика нашли в Чурапчинском районе. Ранее сообщалось, что семье помогут в приобретении коровы.

"Выражаем огромную благодарность председателю СХПК "Мындагай" Александру Мохначевскому, руководителю улусного (районного - прим. ТАСС) управления сельского хозяйства Александру Сивцеву и его заместителю Владиславу Монастыреву за нашу корову, также отдельная благодарность шоферам - Федору Макарову и Сандалу Антипину. Несмотря на то, что у нас уже стоят крепкие морозы, корову привезли из села Мындагай, что в 139 км от нашей деревни. Корова дорогу перенесла хорошо. Алеша очень рад", - привели в министерстве слова тети мальчика.