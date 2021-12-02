Поставки угля возобновили в один из районов Алтайского края, где был дефицит топлива

БАРНАУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Поставки угля возобновили в Локтевский район Алтайского края, где жители длительное время испытывали дефицит топлива. На площадку завезли 100 тонн угля, в ближайшие дни поступят еще более 200 тонн, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Проблемы с поставками угля испытывали жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. Информация о дефиците топлива в Локтевском районе стала поводом для проверки регионального следственного управления СК РФ.

"Проблемы с приобретением угля у жителей Локтевского района возникли из-за отсутствия его поставок с территории Республики Казахстан. На угольную площадку в Горняке возобновили отгрузку угля. В ближайшие дни туда поступит 210 тонн. Ранее для реализации населению на площадку привезли 100 тонн угля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце ноября правительство края совместно с администрацией района приняло решение об оказании адресной помощи и предоставлении нуждающимся жителям по одной тонне угля из запаса теплоснабжающего предприятия по установленным регулятором ценам.

"В настоящее время в список нуждающихся в обеспечении углем в Локтевском районе включили 321 домовладение. Из них 198 домохозяйств уже приобрели уголь, 24 отказались", - отмечается в сообщении.

Ранее в региональном Минстрое и ЖКХ ТАСС сообщили, что проблемы с поставками угля произошли из-за его резкого подорожания в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт. Перебои с углем были зафиксированы в семи районах региона.