Штормовое предупреждение из-за циклона продлили на севере Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Спасатели в четверг объявили на 3 декабря экстренное предупреждение в северной части Сахалина и Курильских островов (Сахалинская область) в связи с бушующим в регионе снежным циклоном. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали спасатели.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, 3 декабря на территории Охинского и Ногликского районов (северные районы на Сахалине) прогнозируются умеренный снег, усиление ветра до 22-27 м/с. Также, ночью и днем 3 декабря на территории Северо-Курильского района (остров Парамушир, северная группа Курильских островов) прогнозируется усиление ветра до 20-25 м/с.

Со среды почти на всей территории Дальневосточного федерального округа бушует снежный циклон. В Сахалинской области спасатели повсеместно объявили штормовое предупреждение на 1-2 декабря, на островах идет снег, дует сильный ветер. Из-за непогоды закрыта паромная переправа, связывающая Сахалин и материк, нарушено авиасообщение по некоторым направлениям, на севере острова ветер повредил фасады жилых домов, сорвал части крыш. В селе Чехов Холмского района из-за непогоды затопило ряд объектов, среди которых местный Дом культуры. На Курилах во время циклона погиб военнослужащий.