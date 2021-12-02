Профсоюзы Японии будут добиваться повышения зарплат в будущем году на 4%

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго), крупнейшее объединение трудящихся страны, намерена весной 2022 года добиваться на переговорах с предпринимателями повышения зарплат в среднем на 4%. Об этом говорится в распространенных в четверг решениях заседания центрального комитета Рэнго.

Требования конфедерации в целом совпадают с позицией правительства Японии, которое считает повышение зарплат важнейшим условием оживления потребительского спроса и улучшения ситуации в экономике в тяжелых условиях пандемии. В частности, в прошлом месяце премьер-министр Фумио Кисида официально высказался за то, чтобы весной будущего года выплаты рабочим и служащим были повышены более чем на 3% в компаниях, чти доходы превысили уровень до начала пандемии. К этому требованию в целом позитивно отнеслось руководство штаба японского крупного капитала - Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн).

Рэнго объединяет 57 отраслевых профсоюзов общей численностью более 6,8 млн человек. Каждой весной конфедерация ведет коллективные переговоры с частными компаниями и организациями бизнеса о повышении зарплаты. В прошлом году ее удалось увеличить в среднем по стране почти на 1,8%.

В 2020 году средняя зарплата полностью занятого работника частной компании в Японии составляла 307,7 тыс. иен (более $2,7 тыс. по текущему курсу) в месяц.