В аэропорту города Хайкоу на Хайнане ввели в эксплуатацию новый терминал

ХАЙКОУ /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Второй терминал международного аэропорта Мэйлань города Хайкоу (южная провинция Хайнань) в четверг официально введен в эксплуатацию. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Площадь нового терминала составляет почти 300 тыс. квадратных метров. Спроектирован он совместными усилиями китайских и зарубежных компаний. Архитекторы интегрировали в его дизайн многие элементы хайнаньской культуры. В центральном зале терминала с помощью различных декоративных элементов с изображениями волн, пляжей и пейзажей создана атмосфера тропического острова.

Терминал спроектирован таким образом, что от проверки безопасности пассажиров до самого дальнего выхода на посадку в чистой зоне нужно будет пройти пешком не более пяти с половиной минут. Терминал оснащен 110 стойками регистрации, стойками автоматической регистрации и сдачи багажа, а также самым передовым оборудованием, включая технологию распознавания лиц, что позволит ускорить процесс обслуживания пассажиров. Подведена вся необходимая транспортная инфраструктура, а также оборудована автомобильная парковка на 3,7 тыс. мест на площади порядка 170 тыс. квадратных метров.

Расширение аэропорта Мэйлань является важной частью проекта по строительству в провинции свободного торгового порта, поскольку основная часть пассажирских и грузовых перевозок приходится именно на воздушный транспорт. В рамках второй фазы этого проекта были построены новые взлетно-посадочные полосы общей протяженностью 3,6 км, а также второй терминал. В строительство новой инфраструктуры было вложено 17,8 млрд юаней (около $2,7 млрд).

Вся эта новая инфраструктура позволит увеличить общий годовой пассажиропоток до 45 млн человек, а объем грузовых перевозок - до 600 тыс. тонн. Планируется также нарастить международные пассажирские перевозки с 8 млн до 10 млн человек ежегодно.