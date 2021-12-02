Ростуризм заявил, что въездной туризм в РФ может сократиться на 90% к уровню до пандемии

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Число посетивших Россию иностранных туристов, по прогнозу, в текущем году может сократиться на 90% по сравнению с показателем, предшествовавшим пандемии нового коронавируса в 2019 году. Об этом заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая прибыла в Мадрид для участия в Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации ООН.

"Падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом (когда РФ посетили более 5 млн иностранных туристов - прим. ТАСС), - сказала Догузова. - Напомню, что до пандемии иностранные туристы тратили в России около $11,5 млрд".

Въездной туризм восстанавливается медленнее внутреннего, отметила она. По ее словам, примерно такое же сокращение этого въездного турпотока было и в 2020 году. "Основная причина в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открылось", - отметила руководитель Ростуризма.

На настоящий момент Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, въехать в РФ из этих стран можно при предъявлении ПЦР-теста, напомнила она. "Конечно, темпы восстановления въездного туризма в том числе зависят от взаимного признания сертификатов о вакцинации", - добавила Догузова.

Она также выступает за то, чтобы электронная въездная виза заработала в 2022 году. "Напомню, что электронная виза должна была заработать 1 января 2021 года, но из-за пандемии ее запуск отложили. Мы выступаем за скорейший запуск механизма электронной визы для тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение - если страна входит в список электронной визы, - отметила глава Ростуризма. - Это могло бы кратно ускорить восстановление отрасли".

Cитуация с омикрон-штаммом

По словам Догузовой, ситуация с новым штаммом коронавируса "омикрон" может сказаться на международных туристических потоках, но в Ростуризме надеются на более позитивный сценарий.