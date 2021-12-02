Ростуризм заявил, что въездной туризм в РФ может сократиться на 90% к уровню до пандемии

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Число посетивших Россию иностранных туристов, по прогнозу, в текущем году может сократиться на 90% по сравнению с показателем, предшествовавшим пандемии нового коронавируса в 2019 году. Об этом заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая прибыла в Мадрид для участия в Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации ООН.
"Падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом (когда РФ посетили более 5 млн иностранных туристов - прим. ТАСС), - сказала Догузова. - Напомню, что до пандемии иностранные туристы тратили в России около $11,5 млрд".
Въездной туризм восстанавливается медленнее внутреннего, отметила она. По ее словам, примерно такое же сокращение этого въездного турпотока было и в 2020 году. "Основная причина в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открылось", - отметила руководитель Ростуризма.
На настоящий момент Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, въехать в РФ из этих стран можно при предъявлении ПЦР-теста, напомнила она. "Конечно, темпы восстановления въездного туризма в том числе зависят от взаимного признания сертификатов о вакцинации", - добавила Догузова.
Она также выступает за то, чтобы электронная въездная виза заработала в 2022 году. "Напомню, что электронная виза должна была заработать 1 января 2021 года, но из-за пандемии ее запуск отложили. Мы выступаем за скорейший запуск механизма электронной визы для тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение - если страна входит в список электронной визы, - отметила глава Ростуризма. - Это могло бы кратно ускорить восстановление отрасли".
Cитуация с омикрон-штаммом
По словам Догузовой, ситуация с новым штаммом коронавируса "омикрон" может сказаться на международных туристических потоках, но в Ростуризме надеются на более позитивный сценарий.
"Безусловно, такое опасение есть, что ситуация с новым штаммом может повлиять на туристический сектор. Необходимо просчитывать все сценарии. Но мы, конечно же, надеемся, что этот штамм окажется не таким опасным, как сейчас представляется, и не приведет к еще более тяжелым последствиям, - подчеркнула Догузова. - У нас пока никаких решений по ограничению въезда и выезда в Турцию и Египет не принималось".
Глава ведомства напомнила, что существует утвержденный оперативным штабом список стран, с которыми у России на взаимной основе возобновлено авиасообщение. "В эти страны граждане могут летать, если страны готовы принимать, с туристическими целями, - сказала она. - Вместе с тем мы просим туристов трезво оценивать текущую ситуацию, прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора и МИД и при принятии решений о поездках за рубеж оформлять соответствующие страховки, чтобы в случае болезни у туриста была страховка, которая в том числе покрывает расходы на лечение от COVID-19".
"Мы также рекомендуем страховаться от возможного закрытия страны: если по непредвиденным причинам тур не может состояться, то возвращается полная стоимость", - уточнила Догузова.