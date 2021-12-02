Парковую зону с музеем виноградарства планируют создать в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Дербента планируют к ноябрю 2022 года обустроить новую парковую зону на территории соснового бора вблизи крепости Нарын-Кала, также рассматривается возможность создания здесь первого в Дагестане музея виноградарства. Об этом сообщил ТАСС мэр Рустамбек Пирмагомедов.

Один из древнейших городов мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал 2 000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.

"Сосновый бор традиционно используется жителями города для прогулок и отдыха, мы решили его облагородить, сделать прогулочную лесопарковую зону для активного отдыха. На этой территории есть объект незавершенного строительства - башня, в которой мы планируем создать музей, рассчитанный на людей всех возрастов. В частности, рассматриваем возможность создания музея виноградарства, в котором можно будет познакомиться с историей и традициями возделывания винограда в Дагестане, продегустировать различные сорта винограда и винодельческой продукции - пока что такого музея в Дагестане нет", - сказал Пирмагомедов.

Обустройство парка ведется в два этапа. Первый начался в прошлом году, а второй планируется завершить к ноябрю 2022 года, в настоящее время объявлен конкурс на его реализацию. Стоимость работ в рамках второй очереди составит порядка 200 млн рублей.

По словам главы города, сейчас разрабатывается концепция будущего парка и музея. В самом парке, который расположится на площади в 60 гектаров, не будет новых объектов капитального строительства - планируется максимально сохранить природные особенности территории.

О развитии Дербента

Власти Дагестана ожидают пятикратный рост туристического потока в Дербент к 2025 году благодаря мероприятиям по комплексному плану развития города. По оценке врио председателя правительства Республики Дагестан Абдулпатаха Амирханова, за четыре года город должен значительно преобразиться. Предполагается не просто сделать типовой мегаполис, а сохранить его особенный колорит и исторический облик, неповторимую архитектуру, обеспечить атмосферу комфорта и безопасности, где будет приятно проводить время как местным жителям, так и туристам.

Федеральный план комплексного развития Дербента предполагает строительство и ремонт социальных учреждений, закупку нового медицинского транспорта и оборудования, реконструкцию улиц и объектов инфраструктуры. Всего в плане 85 мероприятий, по 19 из которых уже определен механизм финансирования. Субсидирование запланированных мероприятий из федерального бюджета составит 46,7 млрд рублей. Помимо этого 7,6 млрд рублей будет вложено самим регионом и еще 129 млрд рублей привлечено за счет внебюджетных средств.

Проект плана развития Дербента был представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 14 апреля во время его командировки в Дагестан. Тогда он также осмотрел крепость Нарын-Кала. По итогам поездки были даны поручения профильным министерствам и ведомствам внести в правительство РФ проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по развитию Дербента и определить источники его финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств. Часть денег пойдет на создание туристических объектов - канатной дороги и набережной, благоустройство соснового бора, а также на строительство очистных сооружений и водоводов, социальных и инженерных объектов.