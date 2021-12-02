{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Иркутске из-за отказа электроники совершил посадку самолет рейса Магадан - Новосибирск

На борту находились 199 человек

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, в четверг совершил посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа электроники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе иркутского аэропорта.

"Сел благополучно. У него отказала электроника, садились на ручном управлении. Магадан - Новосибирск рейс. 199 человек [на борту]", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения. Вылетят ли они в Новосибирск этим же самолетом или им предоставят другой борт, не уточняется.

Теги
РоссияИркутская область
В России предложили учредить День семейного волонтерства
Союз добровольцев России также предложил ввести на федеральном уровне семейную волонтерскую книжку в электронном формате, а также предусмотреть льготы до 50% на билеты в театры, музеи, зоопарки и планетарии для семей волонтеров в случае, если были отработаны 150 часов
Читать полностью