В Иркутске из-за отказа электроники совершил посадку самолет рейса Магадан - Новосибирск

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, в четверг совершил посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа электроники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе иркутского аэропорта.

"Сел благополучно. У него отказала электроника, садились на ручном управлении. Магадан - Новосибирск рейс. 199 человек [на борту]", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения. Вылетят ли они в Новосибирск этим же самолетом или им предоставят другой борт, не уточняется.