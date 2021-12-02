Чернышенко поручил разработать национальный туристический маршрут "Христианский Крым"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с митрополитом Псковским и Порховским, председателем Патриаршего совета по культуре Тихоном (Шевкуновым) поручил разработать национальный туристический маршрут "Христианский Крым". Об этом в четверг сообщается на сайте правительства.

"По итогам встречи вице-премьером был дан ряд поручений, в том числе предусмотреть при разработке туристического планирования макротерриторий в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" развитие туристско-паломнического направления, разработать национальный туристический маршрут "Христианский Крым", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече также присутствовали представители Ростуризма и государственной корпорации "ВЭБ.РФ", отвечающие за подготовку туристического планирования макротерриторий в рамках нацпроекта.

В настоящее время ведется масштабная работа по проектированию макротерритории "Крым". Чернышенко отметил, что для туристов и паломников важно организовать транспортную доступность, создать доступные и комфортные для проживания средства размещения и сформировать туристические программы. По его словам, необходимо подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения россиян. Отмечается, что Ростуризм сообщил о заинтересованности туроператоров в разработке такого вида маршрутов и спрогнозировал их высокую популярность у туристов.

Чернышенко подчеркнул, что историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" является одним из самых посещаемых мест, ежегодный турпоток туда составляет около 1 млн человек. Митрополит Тихон рассказал, что на территории музея-заповедника планируется создать музей античности и Византии, центр археологии, музей истории Крыма и музей христианства. В планах также создание центра для талантливых детей и молодежи гуманитарной направленности.