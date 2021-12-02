Росатом объявил о запуске молодежного проекта Impact Team 2050

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" запускает программу глобального партнерства с молодежью в достижение целей устойчивого развития - Impact Team 2050, объявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на международной кейс-конференции "Преодолевая разрывы (Global Impact Conference - 2021). Это мероприятие - в онлайн-формате при поддержке Росатома, новостного канала Euronews, UN Global Compact (Глобального договора ООН) и цифрового партнера VK.com.

"Одной из главных тем Global Impact Conference для меня стало понимание роли молодого поколения в устойчивой трансформации мира, - сказал Лихачев. - Несмотря на юный возраст, современная молодежь очень деятельна, готова брать на себя ответственность и активно вовлекаться в поиск ответов на глобальные вызовы. Мы слышим молодежь и осознаем ее запрос. А значит - мы открыты к диалогу и совместной работе как над нашей глобальной стратегией, так и над совместным вкладом в будущее. Поэтому я считаю, что хорошим и правильным результатом конференции может стать создание международного молодежного консультативного совета Impact Team 2050. Я уверен, что наше глобальное партнерство с молодежью станет движущей силой позитивных изменений по всему миру".

Совет займется продвижением идей и поддержкой проектов в сфере устойчивого развития, инициируемых молодыми людьми в разных странах, формированием предложений в области представления интересов молодых людей на рынке труда. Заседания совета планируется проводить не менее двух раз в год.

Участником совета может стать любой человек в возрасте от 18 до 25 лет, готовый представить свой опыт и видение по решению проблем устойчивого развития в сотрудничестве с Росатомом. Участникам Impact Team 2050 предстоит профессиональное общение и совместное формирование проектов развития, подготовка аналитических отчетов и рекомендаций по вопросам ESG-стратегии.

Заявки на участие в Impact Team 2050 принимаются на сайте https://team.rosatomimpact.com/ до 1 марта 2022 года. На сайте партнера совета - карьерной платформы для студентов и выпускников вузов Jobby.ai - состоится публичное голосование. Кандидаты, попавшие в шортлист, будут также определены в результате конкурса эссе и интервью. Первое заседание совета пройдет на полях международного молодежного ядерного конгресса в Сочи в 2022 году.