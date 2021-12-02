В Удмуртии за сутки COVID-19 заболели менее 200 человек впервые с 6 августа

ТАСС, 2 декабря. Число заразившихся ковидом в Удмуртии за последние сутки составило 198 человек, что почти на 10% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в четверг.

"[За сутки] 198 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в республике зарегистрированы 75 473 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - рассказали в оперштабе.

Последний раз о выявлении менее чем 200 случаев заражений за сутки сообщалось 6 августа. Всего в регионе выздоровели 63,5 тыс. человек, из них 164 - за последние сутки. 7,3 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 550 - в состоянии средней степени тяжести, 203 - в тяжелом состоянии.

Темпы вакцинации в республике снизились, отмечают власти. Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 638,2 тыс. человек, двумя - 448,1 тыс. человек. Еще 111,1 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике превышает 47%.

Из-за низкого числа госпитализаций в Удмуртии возобновлено оказание плановой медицинской помощи с 1 декабря. Ситуация с заболеваемостью в регионе и темпы вакцинации позволили с 15 ноября возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Посещать их можно при наличии QR-кода.