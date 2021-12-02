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Минобрнауки назначило и.о. ректора МГЭУ Игоря Михалева

Приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора Московского гуманитарно-экономического университета (МГЭУ) с 30 ноября назначен Игорь Михалев, сообщила пресс-служба Минобрнауки в четверг.

"С 30 ноября исполняющим обязанности ректора Московского гуманитарно-экономического университета назначен Михалев Игорь Васильевич. Приказ Минобрнауки России о его назначении подписал глава ведомства Валерий Фальков", - сказано в сообщении.

Михалев окончил Бурятский государственный университет, затем Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, там же учился в аспирантуре. Кандидат социологических наук, доцент по специальности "экономика и управление народным хозяйством", автор 81 учебного и научного издания.

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