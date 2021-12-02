Роскачество обнаружило подмену консервированной сайры сельдью и сардинами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Некоторые производители заменяют в консервах сайру сельдью или сардинами. Это следует из результатов проверки, проведенной сотрудниками Роскачества, отмечается в сообщении организации.

Всего в этой категории существует порядка 90 торговых марок (ТМ) сайры, эксперты исследовали 19, занимающих на рынке около 53%. В контрольную закупку вошла продукция как лидеров рынка, так и консервы, изготовленные на предприятиях среднего бизнеса. Но все - российского производства: из Владимирской, Калининградской, Московской областей, Приморского края, Республики Крым, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.

"Роскачество установило, что в большинстве исследованной продукции (11 ТМ) нет сайры (не обнаружено ДНК сайры). В консервах "Золотой выбор" и "Исток Идеал 777" производитель заменил сайру на тихоокеанскую сельдь. В остальных консервах, таких как "Море внутри", "Морская миля", "Морские ресурсы", "Морское содружество", "Русский рыбный мир", "Рыбный остров", "Рыбный царь", "Штурвал" и Sea miles выявлены дальневосточные сардины", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, стоимость консервов с фальсификатом варьировалась от 19,96 до 67,60 рубля за 100 г. Фальсификат оказался в продаже в федеральных торговых сетях "Ашан", "Верный", "Глобус", "Твой дом", "Магнит" и региональной сети "Яблоко", а также на маркетплейсе Ozon. При этом один и тот же рыбоконсервный завод может выпускать продукцию как без видовой подмены, так и фальсификат.

Результаты исследования позволяют утверждать, что минимальная цена за консервированную сайру, где действительно есть сайра - 44,40 рубля за 100 г. Если цена за 100 г ниже, то, скорее всего, это фальсификат, отмечают эксперты. Только в консервах "Азбука моря", "Владимирский консервный завод", "Доброфлот", "Капитан Вкусов", "КитБай", "Мамоновский", "Примрыбснаб" и "5 морей" действительно была сайра. Цена таких консервов составляла от 44 до 97 рублей за 100 г.

На основании исследования напрашивается вывод, что качественные консервы производят не только в месте вылова (в случае с сайрой - Приморский край), но и в других российских регионах, где изготавливают консервы из замороженного сырья, добавили в Роскачестве.