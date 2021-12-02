Около 40% туристов задумались об отказе от поездок на Новый год из-за ограничений

"У нас примерно 40% потребителей, что называется, в гробу видали все рекомендации. Они говорят: "Мы рискнем. Мы хотим, покупаем и поедем. Ну, не поедем, значит, перенесем поездку". А примерно такое же количество людей, которые сейчас, что называется, притормозили, и я это вижу по объемам продаж. То есть люди стали сильно взвешивать это решение и думать", - сказала Ломидзе.

Если в дальнейшем будут введены ограничения на путешествия в Египет, Турцию, на Кубу, Доминикану или Мальдивы, это будет "очень ощутимый удар для рынка", потому что это лидирующие направления на новогодние праздники, и многие туристы оплатили туры туда в полном объеме, отметила эксперт. Она напомнила, что сейчас россиянам доступны около 25 полноценных туристических направлений, всего открыты с разными ограничениями более 50 стран. Желающим отправиться в поездку Ломидзе посоветовала приобрести полис страхования от невыезда, но напомнила, что такой полис не включает компенсацию в случае закрытия границ или введения ограничений из-за коронавируса.

"Этот полис дает возможность возврата, если человек заболел, заболели члены его семьи. То есть это дополнительная подстраховка, но в контексте возможного закрытия границ никаких специальных мер, чтобы минимизировать свои потери, не существует", - объяснила эксперт.

По словам Ломидзе, несколько сотен тысяч российских туристов планируют отправиться в туристические поездки за рубеж на новогодние праздники. "Мы говорим о нескольких сотнях тысяч человек, которые планируют выехать на Новый год по 15 основным туристическим направлениям. Безусловный лидер здесь Египет, и я думаю, что как минимум 100 тыс. придется только на эту страну", - сказала Ломидзе.

Внутренний туризм

Представитель АТОР отметила, что в России планируют отдохнуть больше туристов, чем за рубежом. Оживление продаж туров по внутрироссийским направлениям ожидается к середине декабря.

"На внутреннем рынке всегда отдыхает больше [людей], чем выезжает за границу, даже на Новый год, потому что и страна большая, и в совокупности у нас туристов больше внутри страны. Мы ожидаем оживления продаж где-то к 15 декабря. Оставшиеся места, что называется, в эконом-классе будут распроданы, наверное, к середине декабря. В принципе, Краснодарский край лидирует и по количеству туристов не уступает Египту", - рассказала эксперт.

По ее словам, почти половина россиян, планирующих провести новогодние праздники в России, отправятся в Краснодарский край и Крым. Популярностью среди туристов из РФ на новогодние праздники также пользуются туры в Санкт-Петербург, Карелию, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.