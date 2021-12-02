Twitter грозит новый штраф на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Компании Twitter грозит очередной штраф на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи номер 422 Таганского района Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил новый административный протокол в отношении Twitter, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ). По данной статье компании грозит штраф на сумму до 4 млн рублей", - сказали в суде. Там добавили, что дата заседания суда по этому вопросу пока не назначена.

По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией, на сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму свыше 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских материалах, материалах, которые могут разжигать социальную или религиозную рознь, материалах с героизацией террористов, с пропагандой наркотиков и многих других запрещенных материалах.

Субботин напомнил, что Роскомнадзор в этой связи принимает меры по замедлению трафика в отношении Twitter, а также накладывает штрафы через суд. Впервые к Facebook, напомнил Субботин, будет применен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации, протокол уже составлен.

Фильтрация запрещенной информации компанией Google составляет 80%, на нее также был наложен штраф в 9 млн рублей.