Как организовать Новый год для коллег и ничего не упустить

Новогодний корпоратив - одно из важных событий в каждой компании: праздника ждут, причем даже в такое непростое время, как нынешнее. И если в прошлом году большинство смирилось с тем, что придется ограничиться Zoom-вечеринкой, то 2022-й большинство хочет встретить в кругу коллег.

Как показал опрос компании Superjob, около трети российских компаний планирует в этом году провести новогоднее мероприятие офлайн: в ресторане, за городом или непосредственно на рабочем месте. Примерно шестая часть отечественных работодателей хочет устроить праздник в офисе. Важная часть подготовки к торжеству - составление меню и украшение офиса новогодней символикой, которая скрасит сложные предновогодние недели. Со всем этим поможет справиться "СберМаркет", у которого появилась витрина для бизнес-клиентов. Там уже собраны актуальные для корпоративных заказчиков подборки товаров.

Украшение офиса

Во многих офисах, создавая праздничный антураж, ограничиваются искусственной елкой где-нибудь около стойки ресепшн. Конечно, это основной атрибут праздника, и главная елка офиса наверняка поднимет настроение сотрудникам и посетителям компании. Однако есть и другие несложные приемы.

Продумайте украшение всего офиса в едином стиле. Лучше, чтобы у новогоднего декора была единая концепция. Хотя можно пойти и от обратного: устройте соревнование на креативность, и пусть каждый отдел разрабатывает свой дизайн.

Выбирая цветовую гамму, вспомните про корпоративные цвета. Если основной оттенок мишуры, шариков и новогодних бантов будет соответствовать фирменному стилю вашей компании, то получится настоящий корпоративный Новый год.

Не ограничивайтесь одной большой елкой, а поставьте маленькие елочки если не на каждый стол, то в каждом офисном помещении. В "СберМаркете" есть искусственные ели высотой более двух метров, а есть и совсем маленькие настольные варианты, в том числе и уже украшенные.

Декоративные "подарки", а проще говоря, красивые коробки с яркими упаковками и бантами, которые так и хочется открыть, тоже создают ощущение праздника. В некоторые из них можно положить конфеты, мандарины, хлопушки или праздничные сувениры.

Увить весь офис мишурой - самый простой вариант украшения. И мишура, и дождик разных цветов есть в ассортименте "СберМаркета". Помимо этого, советуем присмотреться к гирляндам, которыми можно декорировать окна и дверные проемы. Светящиеся огоньки уже давно ассоциируются с приближающимся праздником.

Это самые простые советы по украшению вашего офиса, их воплощение в жизнь не потребует особых усилий. Если вы и коллеги готовы потратить немного больше времени на создание праздничной атмосферы, то можно реализовать и сложные решения. Например сделать гирлянду из новогодних открыток. Для этого нужны открытки, прочный шнур и декоративные прищепки. На натянутый шнур вы крепите открытки в произвольном порядке. Купить все необходимое для такой гирлянды можно в "СберМаркете".

Своими руками легко сделать и корпоративный адвент-календарь. Для этого достаточно купить 31 маленький подарочный пакет, на каждый из них повесить бирку с числом, обозначающим дату, а внутрь положить приятные пожелания для коллектива или небольшие сувениры. Пакеты вешаются на елку, и каждый день вы открываете по одному. Адвент-календари обычно делают для детей, но и для дружного офисного коллектива это хороший способ настроиться на Новый год.

Если времени на украшение всех офисных стен нет, то можно ограничиться декорированием одного помещения. Например, украсьте переговорную: поставьте на стол елочку и композицию из новогодних украшений, на стекла можно наклеить съемные витражи. "СберМаркет" вовремя доставит все необходимое.

Подарки к празднику

Во многих компаниях существует традиция дарить подарки детям сотрудников. В "СберМаркете" есть уже готовые сладкие наборы в праздничной упаковке. Но можно подойти к процессу сбора подарков нестандартно и сформировать сюрприз самостоятельно. В него можно положить:

мармелад, зефир или пастилу;

имбирные пряники;

цукаты;

небьющиеся елочные украшения, гирлянды, дождик;

мягкие игрушки или головоломки;

открытки.

Такой набор, упакованный в яркий пакет, доставит ребенку не меньше радости, чем большой мешок с конфетами. Дополнительным плюсом будет то, что для детей разного возраста вы можете собрать разные наборы, например с игрушками, книжками или красивыми канцелярскими принадлежностями для школьников.

Свои подарки должны получить и взрослые. "СберМаркет" предлагает подарочные карты и сертификаты, которые вы можете вручить каждому сотруднику. Сертификатом можно воспользоваться в течение года для покупки продуктов, бытовой химии, косметики, игрушек и многого другого. Такой подарок будет свидетельством настоящей заботы о коллективе.

Мы вступаем в Новый год в условиях продолжающейся пандемии, и новые ограничения могут коснуться каждого. Сертификат "СберМаркета" поможет просто и безопасно сделать необходимые покупки с доставкой до двери. Сервис работает более чем в 150 городах России, и его география постоянно расширяется, так что подарок можно сделать не только работникам подразделений в Москве или Санкт-Петербурге, но и сотрудникам филиалов в других городах.

Все к столу!

Если праздник планируется в офисе, то новогодний стол нужно накрывать своими силами. Меню можно предложить традиционное: мясные и сырные нарезки, непременные мандарины, а также другие фрукты и овощи, различные готовые салаты и десерты.

Чуть менее стандартный вариант - сделать тематическое застолье. Если компания не заказывает кейтеринг, а в офисе есть кухня, то можно купить замороженную пиццу. Это блюдо любят практически все, а под такой стол придется кстати старая добрая итальянская эстрада. Бело-красно-зеленый "дождик" добавит приятный штрих к импровизированной итальянской вечеринке. Что касается напитков, то и тут найдется простор для творчества: в ассортименте "СберМаркета" есть разнообразные сиропы, которые можно использовать для приготовления лимонадов с газированной водой. И не исключено, что сотрудники, которые проникнутся новогодним настроением, проявят инициативу и включатся в кулинарно-коктейльное творчество.

Новогодний корпоратив - дело непростое и очень ответственное. В доковидные времена к вечеринкам в кругу коллег предъявляли множество претензий: многие сотрудники не хотели отмечать Новый год на работе, жаловались на однообразие и скуку. Праздники сводились к обычному застолью "для галочки", а на следующий день зачастую еще нужно было идти на работу. Но прошлый год, который практически повсеместно отменил любой досуг вне дома, помог нам переосмыслить ценность общения.

В этом году многие хотят не быть во время праздника в одиночестве или в пресловутом Zoom, так что офисный Новый год приветствуется. Учитывая, что многие компании оказались в непростом финансовом положении, предложения "СберМаркета" для корпоративных клиентов окажутся весьма кстати. При заказе на сумму от семи тысяч рублей доставка осуществляется бесплатно. А при оплате по выставленному счету в магазинах "Лента" и METRO компаниям возмещается НДС. Так что Новый год состоится, и его атмосфера - в наших руках.