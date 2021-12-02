В Воронежской области план по вакцинации от ковида выполнили почти на 80%

ВОРОНЕЖ, 2 декабря. /ТАСС/. План по вакцинации от коронавируса, который составляет 80% населения в Воронежской области, выполнен на 77,1%. На четверг медики привили первым компонентом 1 170 333 человека, сообщила пресс-служба правительства области.

"К утру четверга, 2 декабря, число привитых от коронавируса жителей региона: 1 170 333, в том числе двукратно - 1 051 783", - говорится в сообщении.

По данным Воронежстата на 1 января 2021 года, численность населения Воронежской области составляла более 2,3 млн человек. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыто 56 пунктов вакцинации. Ревакцинацию прошли 148 560 человек.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 177 995 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 125 201 человек, 8 907 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, в настоящее время применяется система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.