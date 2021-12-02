Суды планируют создать свой YouTube-канал

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские суды планируют создать свой собственный YouTube-канал. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на заседании, проходящем в режиме видео-конференц-связи.

"Назрела необходимость от координации пресс-служб и работы различных площадок перейти к единому медиаресурсу, способному полноценно освещать деятельность судебной системы для создания позитивного имиджа и повышения доверия граждан к правосудию. На наш взгляд, таким ресурсом может стать открытие информационного канала на видеохостинге YouTube", - отметил Момотов. Он констатировал, что ежегодно популярность этого видеохостинга только растет, и он конкурирует с телеканалами, а затраты на ведение YouTube-канала ниже, чем телеканала.

"В настоящее время мы разрабатываем перечень возможных тем и программ информационно-образовательного характера, с помощью которого можно будет транслировать не только актуальные новости судебной системы, но и вести просветительскую деятельность в части защиты прав и свобод граждан", - сообщил председатель Совета судей РФ.

Он напомнил также, что "на пресс-службах судов лежит задача не только информационного освещения деятельности судов, но и формирование имиджа судебной системы". Благодаря стремительному развитию медиаиндустрии судебная система может транслировать свое экспертное мнение для повышения авторитета судебной власти и доверия к ней, поэтому перед судебной системой стоит задача поиска новых способов предоставления информации и взаимодействия с медиапространством, считает Момотов.