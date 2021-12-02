Шторм в семь баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Мощный шторм с силой волны в 7 баллов фиксируют в Сочи, в последний раз подобное наблюдалось на курорте в 2012 году, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Мощный шторм бушует на курорте вторые сутки. Сила волны достигала семь баллов. В последний раз подобное явление зафиксировано в 2012 году, тогда удар стихии пришелся на Имеретинский район", - сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, шторм на море полностью стихнет 3 декабря. В настоящее время в Сочи приступили к восстановлению пляжных территорий, работы контролирует межведомственный штаб, который возглавляет глава города Алексей Копайгородский.

"На набережных курорта вдоль всей сочинской акватории работают арендаторы, волонтеры, привлечены специалисты районных администраций. Организован вывоз крупногабаритного мусора, очистка набережных от нанесенного песка и гальки", - пояснили в пресс-службе.

Больше всего пострадали пляжи Имеретинской низменности и Лазаревского района. На пляже Свирский подмыло берегоукрепительное сооружение, его восстановление начнут после того, как волнение моря прекратится.

С 30 ноября в Сочи действует штормовое предупреждение. Прогнозировались дожди с грозами, шторм, оползни и смерчи над морем. Также ожидался сильный ветер до 35 метров в секунду и лавины в горах.