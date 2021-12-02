В ЮАР заявили, что омикрон-штамм особо опасен для непривитых людей в возрасте от 50 лет

ПРЕТОРИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Начавшаяся в ЮАР четвертая волна пандемии, вызванная омикрон-штаммом коронавируса, представляет особую опасность для людей в возрасте от 50 лет, которые не прошли вакцинацию. Об этом заявили в четверг ТАСС в департаменте здравоохранения провинции Гаутенг, ставшей эпицентром распространения омикрон-штамма.

"По прогнозам специалистов, в нынешней четвертой волне от COVID-19 погибнет большое число людей в возрасте 50+, - подчеркнул собеседник агентства. - Под угрозой находятся в первую очередь те, кто не сделал прививку от коронавируса. В этих условиях мы предпринимаем все усилия к тому, чтобы убедить людей в необходимости как можно быстрее получить вакцину, желательно еще до наступления рождественских и новогодних праздников".

В целях создать дополнительный стимул правительство Гаутенга увеличило вдвое - до 200 рандов ($12) - размер ваучера, который выдается каждому, кто сделает прививку от COVID-19 до конца текущего года. Центральное правительство ЮАР также объявило в среду о запуске национальной лотереи с премиальным фондом в размере 2 млн рандов ($125 тыс.). В ней могут принять участие те, кто получит вакцину в нынешнем декабре.

Как заявил ТАСС один из ведущих вирусологов ЮАР и директор южноафриканского Центра программы исследований СПИДа профессор Салим Абдул Карим, омикрон-штамм является более заразным вариантом COVID-19, нежели все предыдущие. "Однако накопленный в ходе нынешней пандемии опыт говорит о том, что вакцинация предотвращает тяжелые формы заболевания и сокращает риск госпитализации", - подчеркнул он.

Жители страны массово откликнулись на призывы властей и ученых о необходимости защищаться от омикрон-штамма вакцинацией. За последние два дня прививки сделали более 200 тыс. человек. На текущий день в стране использовано 25,6 млн доз вакцины от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 14,5 млн человек, или 24,4% жителей ЮАР.

Размах четвертой волны

В ЮАР сейчас происходит мощный подъем четвертой волны распространения коронавируса. Согласно официальным данным Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), количество новых случаев заражения коронавирусом в стране почти удваивается в течение последних двух дней. За минувшие сутки число новых инфицированных коронавирусом составило 8 561 по сравнению с 4 373 днем ранее.

Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 6 168 по сравнению с 3 143 в среду. За последние семь дней увеличение суточного числа новых больных составило в Гаутенге по сравнению с предыдущим аналогичным периодом 424%. В больницах провинции с COVID-19 находятся 1 035 человек.

Присутствие омикрон-штамма выявлено в пяти из девяти провинций ЮАР. НИИЗ не раскрывает, сколько среди заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. Однако его специалисты сообщили в среду, что омикрон-штамм выявлен в 74% генетических тестов, которые были проведены в текущем месяце.

В больницы с диагнозом COVID-19 в среду были помещены 135 человек по сравнению с 119 днем ранее. Сейчас общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, составляет 2 550. Число летальных исходов за сутки составило 28, что на семь больше, чем сутки назад. Число больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 36 600.

За прошедшие сутки были сделаны 51 977 ПЦР-тестов, доля их положительных результатов достигла 16,5% по сравнению с 10,2% накануне.