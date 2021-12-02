Мишустин поздравил студентов и преподавателей МГЮА с 90-летием

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) с 90-летием вуза. Текст поздравления опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Сегодня МГЮА - один из ведущих юридических вузов страны, признанный лидер по многим учебным и научным направлениям. Здесь реализуются программы довузовской подготовки, высшего и дополнительного образования, ведется активная исследовательская работа, многое делается для развития отечественной юридической науки, осуществляется правовая экспертиза российского и зарубежного законодательства", - отметил премьер.

Говоря о междисциплинарных инновационных подходах, внедряемых вузом, глава правительства упомянул лаборатории цифрового государства, медиабезопасности и информационно-технологического обслуживания профессиональной деятельности юристов. "Главное - в университете работают талантливые преподаватели, известные профессора, заслуженные деятели наук, которые готовят высококлассных специалистов, обладающих не только фундаментальными знаниями, широким кругозором, аналитическими способностями, но и необходимыми практическими навыками", - указал он.

МГЮА имени О. Е. Кутафина ведет свою историю с 1931 года, когда были образованы Центральные заочные курсы советского права. После укрупнения и нескольких переименований они превратились во Всесоюзный юридический заочный институт. В 1990 году вуз преобразован в Московский юридический институт, а в 1993 году он получил статус академии.