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Более 40% иностранцев, посетивших Анталью в 2021 году, приходится на россиян

Как сообщили в Минкультуры Турции, с 1 января по 30 ноября в провинции побывали 8,896 млн человек

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 40% иностранных туристов, посетивших в 2021 году курортную провинцию Анталья на юге Турции, приходится на граждан России. Об этом сообщили в четверг ТАСС в министерстве культуры и туризма республики.

"С 1 января по 30 ноября этого года Анталью посетили 8,896 млн человек, что на 163% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев 2021 года в Анталье побывали 3,543 млн туристов, или 41% всего турпотока из-за рубежа", - отметили в ведомстве.

Вслед за россиянами в предоставленной статистике идут граждане Украины, Германии и Польши.

Между тем в середине октября министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выражал надежду, что не менее 4 млн туристов из России посетит республику в 2021 году.

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