Для школьников к 1 сентября разработают короткие экскурсионные маршруты

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Двух- и трехдневные экскурсионные маршруты будут разработаны для школьников к 1 сентября 2022 года, они позволят познакомить обучающихся с историей, культурой и природой соответствующего региона. Такие данные следуют из материалов Минпросвещения, презентованных на VIII всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей.

"К 1 сентября 2022 года будет разработан учебно-методический комплекс по музейной педагогике с возможностью реализации во внеурочной деятельности программы двух- или трехдневных экскурсионных маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие", - говорится в материалах.

Как прокомментировала директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова, краткосрочные школьные туристические маршруты разрабатываются министерством совместно с Ростуризмом в рамках нового национального проекта по туризму. "Мы надеемся, что улучшение ситуации позволит нам более интенсивно проводить очные туристско-краеведческие походы", - отметила она.

Из материалов также следует, что Минпросвещения по согласованию с Минкультуры намерено рассмотреть вопросы создания единого реестра школьных музеев, системы сопровождения и развития специалистов, которые организуют программы и проекты в области музейной педагогики, вопросы создания онлайн-библиотек и виртуальных экспозиций школьных музеев. В декабре 2021 года планируется разработать новые методические рекомендации по развитию музеев в учебных заведениях.