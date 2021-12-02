Медрегулятор Великобритании одобрил применение сотровимаба для лечения ковида

ТАСС, 2 декабря. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) одобрило использование для лечения COVID-19 в Великобритании препарата сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831), созданного британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) и ее американским партнером Vir Biotechnology. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского регулятора в четверг.

"Еще один препарат для лечения коронавируса, сотровимаб, сегодня был одобрен Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", - указано в заявлении.

Как сообщил медрегулятор со ссылкой на данные клинических испытаний, сотровимаб показывает наибольшую эффективность при приеме на ранних стадиях заболевания, вызванного коронавирусом. Поэтому MHRA порекомендовало применять препарат в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Ранее британская компания - разработчик препарата сообщила, что сотровимаб снижает риски госпитализации или смерти взрослых амбулаторных пациентов с повышенным риском развития осложнений на 79%.

VIR-7831 - антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител - клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. Использование препарата было одобрено в США, ЕС, Австралии и в некоторых других странах для лечения взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг при условии, что им угрожает развитие осложнений и не требуется дополнительная кислородная терапия.