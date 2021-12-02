На форуме "Мы вместе" дали старт проекту по созданию волонтерских "Добро.Центров"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Волонтерские "Добро.Центры" планируется открыть во всех городах России. Старт проекту, который предоставит россиянам возможности для участия в волонтерстве, благотворительности, был дан в четверг на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

Как отметил во время выступления на форуме глава комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, проект по созданию "Добро.Центров", который разрабатывался последние 1,5 года, запускается уже в этом году. "Поддержка людей в самых сложных областях должна быть эффективной. Некоммерческие организации, благотворительные фонды, просто объединения людей зачастую нуждаются в поддержке, в помещениях, обучении. Решая эти проблемы, мы придумали этот проект", - отметил Метелев.

Как подчеркнул начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, в дни форума Москва стала столицей добровольческого движения. "Несмотря на то, что проходит пандемия, образуются все новые и новые волны, мы решили встретиться все-таки офлайн, собрать вас в "Манеже". За несколько дней через эту площадку пройдут несколько тысяч волонтеров, добровольцев, представителей бизнеса, общественных организаций. У нас здесь будут гости из 40 стран мира, что, конечно, делает Москву столицей добровольческого движения на дни проведения форума", - сказал Новиков.

По словам главы Росмолодежи Ксении Разуваевой, форум дает возможность поблагодарить за помощь в борьбе с пандемией волонтеров не только из России, но и из других стран. "Пандемия, эти 1,5 года, наверное, лишний раз нам напомнили, насколько важно объединятся, что вместе мы действительно можем больше. COVID-19, к сожалению, никого не обошел стороной. Очень приятно для нас, ценно и почетно, что имеем возможность в эти дни поблагодарить не только наших граждан, не только каждого из присутствующих сегодня в зале, но и тех, кто приехал к нам из других стран мира. В эти дни мы поблагодарим и наградим ребят из Индии, Китая, Бразилии, Азербайджана, Израиля и других стран мира", - добавила Разуваева.

Ассоциация волонтерских центров планирует открыть "Добро.Центры" во всех 1 117 городах России по социальной франшизе. "Добро.Центры" окажут фондам в регионах и социальным проектам методологическую поддержку, обучение, а также предложат россиянам возможности для участия в волонтерстве, благотворительности, донорстве и других направлениях гражданской активности. Все, кто захочет внедрить у себя франшизу, сможет получить уже готовые инструменты и механики по развитию центров в своем городе.

О форуме

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ.

Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе. Всего на участие в премии пришло 25,4 тыс. заявок.