Министр здравоохранения Греции подтвердил первый случай омикрон-штамма в стране

АФИНЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис подтвердил в четверг первый случай омикрон-штамма в стране. Об этом Плеврис объявил на брифинге в Минздраве.

По словам министра, первый случай штамма "омикрон" выявлен на острове Крит. "Речь идет о греке, прибывшем из Южной Африки", - сказал он.

Президент Национальной организации общественного здравоохранения Греции Теоклис Заутис уточнил, что человек, у которого был обнаружен омикрон-штамм, прибыл в Грецию 26 ноября, сначала ему был сделан экспресс-тест, который оказался отрицательным. Однако после этого проявились легкие симптомы заболевания. 29 ноября экспресс-тест дал положительный результат, за ним последовал ПЦР-тест, который был признан подозрительным на штамм "омикрон". В четверг утром было подтверждено, что речь действительно идет об этом штамме, сказал Заутис.

"Все люди, с которыми контактировал этот человек, сдали отрицательные тесты, но они остаются на карантине и находятся под наблюдением", - сказал глава организации.