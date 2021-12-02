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Эстакаду Северо-Восточной хорды у метро "Ботанический сад" открыли в Москве

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для завершения строительства хорды осталось около полугода

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Движение по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды открыли в Москве в четверг, в церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

"Построен еще один участок Северо-Восточной хорды. Сложный. Полтора километра, эта эстакада гигантская, которая еще продвинула завершение проекта Северо-Восточной хорды", - сказал Собянин журналистам, добавив, что для завершения строительства хорды осталось около полугода.

"Строители работают очень активно. Этот сложный участок сдан на семь месяцев раньше положенного срока. Так что я надеюсь, что и в целом хорда будет закончена в установленные сроки", - отметил Собянин.

Об эстакаде

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что шестиполосная эстакада идет от станции Московского центрального кольца "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы. Она призвана улучшить транспортную связь между Ярославским шоссе и пересечением с Северо-Западной хордой, исключив необходимость проезда через ряд улиц.

Вместе с эстакадой открыли движение по наземному участку основного хода Северо-Восточной хорды от проезда Нансена до Березовой аллеи и подземный пешеходный переход в районе дома 16 Сигнального проезда.

Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" до Косинской эстакады и далее за МКАД. Трасса призвана соединить крупные автомобильные магистрали столицы, она затронет 26 районов и десять промышленных зон.

Общая протяженность основного хода хорды составит около 40 км. Всего с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети будет построено порядка 120 км дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, 21 пешеходный переход. В настоящее время строительная готовность хорды составляет 82%.

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