На все деньги: каким получился "убийца флагманских смартфонов" realme GT Master Edition

Realme GT Master Edition выглядит любопытно: авторский дизайн, веганская кожа, дисплей на 120 герц. И все это за разумные по нашим временам деньги. Корреспондент ТАСС провел в компании нового смартфона несколько дней, чтобы оценить его шансы на успех в условиях жесткой конкуренции на мобильном рынке

Масштабнее пути, который смартфоны из Китая проделали в технологическом плане, разве что их путь в голове массового покупателя. Сегодня в том, чтобы купить себе смартфон из поднебесной, нет вообще ничего предосудительного, скорее наоборот. Такая покупка для многих стала способом не только сэкономить, но и показать умение тратить деньги рационально. Слоган "если нет разницы, зачем платить больше" прижился у нас не просто так. Многие такие смартфоны действительно умеют все то же самое, что и дорогущие "статусные" флагманы, а стоят существенно меньше. С этим не поспоришь - особенно, посмотрев на цифры: в первой шестерке крупнейших мировых производителей смартфонов - четыре китайские компании. И почти все они популярны уже не только на домашнем рынке.

Realme - один из самых динамично развивающихся мобильных брендов последних лет. Так, согласно данным аналитиков Counterpoint, компания уже поставила любопытный рекорд: добралась до 100 миллионов отгрузок всего за три года. А во втором квартале 2021-го вышла в топ-шесть в мире по количеству отгрузок за этот же период. Очень неплохо у realme идут дела и в России: компания уже входит в четверку самых популярных мобильных брендов в стране, а по оценке аналитиков GS Group, за этот год компания поставит в нашу страну около 2 млн. смартфонов. Realme GT Master Edition, новый смартфон компании, - очень понятный ответ на вопрос, почему молодой бренд так быстро растет. Это настоящий флагман, под завязку нафаршированный всеми главными мобильными технологиями последних лет. Создан в коллаборации с авторитетным дизайнером. А купить его при этом можно чуть меньше, чем за 30 000 рублей. Дизайн и дисплей Первое, что вы увидите, открыв коробку со смартфоном, - его фронтальную сторону. Спереди realme GT Master Edition выглядит здорово. Современный дизайн смартфонов - это максимальный минимализм. В идеале - только экран, узкие рамки корпуса вокруг и больше ничего, за что бы мог зацепиться глаз. В этом плане GT Master Edition смотрится очень современно: никаких выступающих "челок" - разве что маленькая черная точка фронтальной камеры в верхнем левом углу.

Примечательно, что фронтальный динамик (тот, из которого вы слышите собеседника), тоже выкрашен в черный цвет и расположен в узкой щели между верхней границей стекла экрана и рамкой. Чтобы его заметить, нужно специально приглядываться. А приглядываться к смартфону вы начнете неосознанно, потому что его исполнение безупречно: дисплей перетекает в отполированную и блестящую металлическую рамку корпуса очень незаметно. Никаких швов и шероховатостей. По граням смартфона попросту приятно водить пальцами. В случае с задней панелью realme пошли на эксперимент: она здесь не из стекла, как сейчас принято, а из серой матовой… веганской кожи! Придумал и спроектировал ее японский дизайнер-минималист Наото Фукасава. И смотрится, и "трогается" задняя поверхность необычно. Словно на смартфон уже надели супертонкий чехол.

Правда, видимо, именно по этой причине смартфон получился нетипично легким. Но многим это даже понравится. Тем более, что с эргономикой у GT Master Edition в целом все в порядке. Это большой смартфон, но в руке он лежит уверенно и совершенно не выскальзывает. А еще компания угадала с дисплеем. Пожалуй, это одно из главных преимуществ смартфона. Здешняя Super AMOLED панель такая, что из нее хочется сделать себе огромный телевизор. Контрастность, как и принято у OLED-дисплеев, впечатляющая, цвета яркие, насыщенные. Разрешение стандартное: Full HD при соотношении сторон в 20:9. Все в порядке и с градацией подсветки: ночью ее можно опустить до комфортного уровня, а днем запаса всегда хватит, для того чтобы "пересветить" любое внешнее освещение. Есть функция защиты глаз: можно одной кнопкой сделать все цвета теплее, убрав из палитры плохо влияющий на сон синий свет. Стекло, прикрывающее матрицу, настолько тонкое, что иногда кажется, будто пальцы касаются изображения напрямую. Здесь стоит отдать должное и Google, придумавшей для Android концепцию Material Design.

Безусловно, главная технологическая "фишка" дисплея GT Master Edition - частота развертки в 120 герц. Это значит, что он умеет "отрисовывать" 120 кадров в секунду, а не 60, как большинство смартфонов на рынке. Эта технология часто применяется в игровых мониторах. Утверждение, что наш глаз не умеет различать больше 24 кадров в секунду, - распространенный миф. 24 к\сек - это порог, при котором мозг начинает "сшивать" кадры так, что они превращаются в цельную анимацию. Если их будет меньше, нам покажется, что изображение "тормозит" и превращается в слайд-шоу. Но это совершенно не значит, что глаз не увидит разницы между 30, 60 и 120 кадрами. Чем больше кадров в секунду мы видим, тем плавнее и живее нам кажется изображение. Даже просто листать ленту новостей в соцсетях на 120-герцовом экране очень приятно. Повышенная частота развертки - это будущее дисплеев, и здорово, что ее начинают использовать в смартфонах за 30 тысяч рублей. Все это приводит к главному: смотреть в экран GT Master Edition - как читать качественно отпечатанный глянцевый журнал. В эпоху Instagram и TikTok это действительно комплимент. Производительность, автономность, приятные мелочи По характеристикам realme GT Master Edition - очень мощный смартфон. Он построен на базе флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 778G 5G и восьми гигабайтах оперативной памяти. Этого "железа" хватит с запасом на несколько лет вперед.

Оценить реальную мощность смартфона просто: он должен работать так, чтобы тебе вообще никогда не хотелось узнавать, что за модель процессора в нем установлена и сколько баллов он набирает в синтетических тестах вроде Antutu. Все должно работать быстро, интерфейс должен оставаться отзывчивым в любой ситуации, а игры - не начинать тормозить через пять минут после запуска. С этим у GT Master Edition проблем нет: по плавности работы он мало чем уступает другим флагманам на рынке. Игры тоже работают быстро и стабильно. Возможно, сказывается жидкостная система охлаждения Vapor Chamber Cooling System. А еще смартфон никогда не нагревается так, чтобы им становилось некомфортно пользоваться. С автономностью все тоже очень неплохо: аккумулятор GT Master Edition на 4300 мАч запросто доживает до конца дня. А заряжать его без проблем можно даже утром: за то время, что вы проведете в душе, он успеет зарядиться наполовину. Отдельное спасибо хочется сказать за разъем для наушников. Как-то уже и забыл, что можно выходить из дома без переходника.

Порадовал и динамик: он достаточно громкий для того, чтобы перекрыть шум воды во время мытья посуды и чистки зубов. А для прослушивания музыки существуют беспроводные колонки. Камеры Сзади - набор на все случаи жизни: основной объектив на 64 мегапикселя, сверхширокоугольная линза и объектив для макросъемки. Снимает смартфон для своей ценовой категории очень неплохо. Есть несколько любопытных режимов: например, "Астрономический", предназначенный для съемки ночного неба, и "Улица" с интересными фильтрами для стрит-фото. Для тех, кто знает, как правильно настраивать светочувствительность и цветовую температуру, предусмотрен ручной режим. Контрастность снимков почти всегда неплохая, на уровне и цветопередача. Впрочем, самый простой способ рассказать о камере смартфона - показать снимки с него.

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