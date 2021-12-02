Проезд на Васильевском острове в Петербурге назовут набережной Миклухо-Маклая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Безымянный проезд на Васильевском острове в Петербурге теперь будет называться набережной Миклухо-Маклая, губернатор города Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Об этом в четверг журналистам рассказали в Смольном.

"Безымянный проезд от Западного скоростного диаметра до улицы Челюскина в Василеостровском районе будет называться набережной Миклухо-Маклая в честь знаменитого русского путешественника, жизнь и деятельность которого были тесно связаны с Санкт-Петербургом и Васильевским островом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в этом районе многие улицы уже носят имена путешественников и первооткрывателей - проспект Крузенштерна, улицы Лисянского, Челюскина, Чирикова. Решение о присвоении безымянному проезду имени выдающегося путешественника принято на заседании Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям.