Традиционную кухню народов Севера презентовали на семинаре Арктического совета на Ямале

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Молодые шеф-повары представили традиционную кухню народов Севера на международном выездном семинаре Арктического совета EALLU "Молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике", проходящем в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Участие в приеме приняли гости из Якутии, Норвегии и Швеции, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

Ранее на протяжении нескольких дней участники выездного семинара обменивались опытом и традиционными знаниями о культуре питания своих народов.

"Прием организован в рамках планарного заседания Арктического совета и включил в себя дегустацию традиционных блюд северной кухни и презентацию проекта рабочей группы по устойчивому развитию Арктического совета EALLU. Несмотря на то, что кухни северных народов похожи, каждой было чем удивить гостей региона: строганина из мякоти оленя, муссы из северных ягод, паштет из оленьей печени, стейки из почек - все это лишь малая часть того, что участники семинара представили на Арктическом приеме", - говорится в сообщении.

Ямальские деликатесы приготовили студенты Ямальского многопрофильного колледжа, обучающиеся по профессии повар. Ранее они продемонстрировали гостям семинара навыки в забое оленя и разделывании туши.

Проект EALLU "Молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике" - проект рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию, возглавляемый совместно Канадой, Данией/Гренландией, Норвегией, Россией, США, Международной ассоциацией алеутов и Советом саамов. Его основным направлением является сохранение уникальной арктической системы знаний о культуре питания. В Салехарде EALLU впервые был презентован в 2016 году.