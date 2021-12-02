Китайская сторона временно закрыла пункт пропуска на границе с Забайкальем из-за ковида

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Маньчжурии с 3 декабря приостановили работу пункта пропуска на границе с Забайкальским краем для профилактики распространения коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба правительства Забайкалья.

"Власти КНР с 3 декабря временно приостановят работу пункта пропуска "Маньчжурия" на российско-китайской границе. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил полностью рассредоточить очередь скопившихся у границы грузовых машин и проработать все иные логистические варианты для минимизации простоя в грузоперевозках. Он также выразил властям Маньчжурии готовность оказать поддержку в общей борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В письме, которое получило правительство Забайкалья от властей Маньчжурии, говорится, что меры являются "временными и вынужденными" и они призваны взять под контроль эпидемию городе.

В конце ноября в Маньчжурии, население которого превышает 150 тыс. человек, было выявлено три новых случая инфицирования. После этого власти оперативно ввели строгие ограничительные меры. В частности, там отменены все культурные и спортивные мероприятия, запрещены массовые собрания людей и конференции. В городе приостановлена работа общественного транспорта и служб такси.