Суд 23 декабря рассмотрит протоколы к GitHub и Twitter за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мировой суд Москвы 23 декабря рассмотрит административные протоколы в отношении крупнейшего зарубежного веб-сервиса для хостинга IT-проектов GitHub и соцсети Twitter за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по административному материалу в отношении Twitter назначено на 23 декабря в 10:00 мск, в отношении GitHub - на 23 декабря в 10:30 мск", - сказала представитель суда. Им грозит штраф на сумму до 4 млн рублей.

В настоящее время Twitter оштрафован более чем на 45 млн рублей.

GitHub - крупнейший зарубежный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.