Около 4 млн школьников приняли участие во всероссийской олимпиаде на базе "Сириуса"

ТАСС, 2 декабря. Около 4 млн учеников 4-11 классов приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады по шести предметам, который прошел на платформе образовательного центра "Сириус", сообщает пресс-служба центра в среду.

"В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по шести предметам (математике, информатике, химии, биологии, астрономии и физике), который с 28 сентября по 29 октября прошел на платформе образовательного центра "Сириус", приняли участие 4 млн школьников 4-11 классов из 65 субъектов страны", - говорится в сообщении.

Школы получали индивидуальные коды доступа для участия и раздавали их ученикам. Школьники сами могли выбрать удобное для себя время и зайти в программу с 8 до 20 часов в день проведения тура. Задания для школьников разработали педагоги ведущих школ и вузов страны из разных регионов России.

Больше всего школьников приняли участие в олимпиаде по математике - ее написали 1,6 млн человек. В Тюменской области, например, тур по математике написали учащиеся 184 школ из 185. В соревнованиях по биологии участвовали 873 тыс. школьников, по химии - 373 тыс. Также состоялся тур по астрономии, его посетили 268 тыс. школьников.

По словам руководителя образовательного центра Елены Шмелевой, через школьные этапы олимпиад у ребят появляется возможность попробовать себя в разных предметах, почувствовать интерес и продолжить развивать его в выбранном направлении.

"Благодаря проведению олимпиады на платформе "Сириус.Курсы" каждый школьник, даже если в его городе или поселке нет специализированной школы, сильного и заинтересованного учителя по конкретному предмету, все равно может попробовать свои силы, а дальше продолжить изучение предметов как дистанционно вместе с "Сириусом", так и в центрах по его модели, которые сейчас активно развиваются в 62 регионах. Именно проведение олимпиады в компьютерной форме позволяет обеспечить равный и свободный доступ к участию детей со всех, даже самых удаленных уголков нашей страны", - сказала она.